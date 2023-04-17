Анекдот дня: Рабинович ест сало

Приветствуем вас, одесситы! О, эти пасхальные дни! Дни разноцветных яиц, сладких пасок, домашних колбас… Ну, и без сала сало какой праздничный стол обойдется, верно?

А вот евреи, как известно, сала не едят… Хотя наш старый знакомый Рабинович, похоже, решил этот запрет нарушить?

– Рабинович, что я вижу! Вы едите сало?

– Ну таки да.

– Ну какой же вы тогда еврей, если едите сало?

– А давайте спросим так: ну какое же это сало, если его ест еврей?

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