Анекдот дня: чому Ізі не можна багато морозива

Доброго ранку, Одесо! Так, сподіватимемося, що сьогодні воно точно буде добрим, незважаючи на понеділок.

А ви знали, що днями відзначався Всесвітній день морозива? І якщо на вихідних ви їм не поласували, то саме час зробити це сьогодні. Але, цур, міру знайте! А чому, дізнаєтесь із нашого сьогоднішнього анекдоту:

– Ізя! Не їж так багато морозива!

– Чому?

– Пукнеш – відморозиш собі ноги!

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А, до речі, ви знаєте, як вибрати смачне та якісне морозиво в Одесі?