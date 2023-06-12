Анекдот дня: чому Ізі не можна багато морозива

Доброго ранку, Одесо! Так, сподіватимемося, що сьогодні воно точно буде добрим, незважаючи на понеділок.
А ви знали, що днями відзначався Всесвітній день морозива? І якщо на вихідних ви їм не поласували, то саме час зробити це сьогодні. Але, цур, міру знайте! А чому, дізнаєтесь із нашого сьогоднішнього анекдоту:
– Ізя! Не їж так багато морозива!
– Чому?
– Пукнеш – відморозиш собі ноги!
Ще більше одеських анекдотів є у нас:
- Як правильно робити чай своїй половинці;
- Софа вперше спробувала віскі;
- Рабінович їсть сало;
- Як скромний Ізя подарунки отримував;
- Про що молиться Роза Марківна перед брамою Привозу?
А, до речі, ви знаєте, як вибрати смачне та якісне морозиво в Одесі?