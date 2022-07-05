Анекдот дня: одесситы, иностранцы и кондиционер

Анекдот дня: Изя и его богатый дядя Утро доброе (таки надеемся, что таковым оно и будет)! Ну вот и дожили мы до воскресенья – дня вполне заслуженного отдыха. Вот только есть, к сожалению, обстоятельства, омрачающие наш воскресный настрой… Но, несмотря на все сложности и печали военных дней, не стоит унывать и терять бодрость духа, ведь мы – одесситы! А это значит… ну вы поняли, да? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Мойша и Сара попали в рай Доброе утро, одесситы! Ну вот – уже и четверг. А значит – и до выходных совсем не далеко. Но сегодня надо еще немного напрячься и поработать. И да будет сегодня как можно меньше воздушных тревог. А еще лучше – пусть вообще их не будет! ПОДРОБНЕЕ