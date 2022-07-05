Анекдот дня: одесситы, иностранцы и кондиционер

Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» искренне надеется, что это утро будет исключительно добрым, а предстоящий рабочий день – плодотворным.
А начать новый день рекомендуем с забавного одесского анекдота.
…Одесский поезд. Лето. Жара… В каждое купе с вежливой улыбкой заглядывает проводница и спрашивает:
– Иностранцы есть?
Везде отвечают, что нет. Она выходит в коридор и кричит:
– Зяма! Вырубай кондиционер! Тут одни наши!
Еще больше анекдотов:
- Про еврейскую Красную Шапочку;
- Про планы пса-сапера Патрона;
- Российские солдаты и робот-пылесос;
- Беседуют две одесситки;
- Случай в одесской маршрутке.