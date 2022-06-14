Анекдот дня: про еврейскую Красную Шапочку

Всем доброе утро! «Одесская жизнь» желает вам удачного рабочего дня и успехов во всех начинаниях. И чтобы без воздушных тревог обошлось…

А для утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию наш традиционный анекдот, да не простой, а сказочный. Ну как сказочный… На наш, одесский лад:

…Еврейская семья собирает корзинку с пирожками еврейской Красной Шапочке и дает ей напутствия:

– Таки слушай сюда. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться, что, ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша прохудилась, денег нет совершенно и вообще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки ничего не слушай, а твердо стой на своем: с капустой – по 5, с мясом – по 8!

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