Анекдот дня: российские солдаты и робот-пылесос

Доброе утро, мы из Одессы! А стало быть, не унываем несмотря ни на что, тем более что сегодня пятница, а значит совсем скоро долгожданные выходные. А там глядишь – и долгожданную нашу Победу не так уж и долго ждать… Так что верим, надеемся и держим кулачки за наших защитников!

А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает очередной забавный анекдот про рашистов, склонных к мародерству. Ведь грех не посмеяться над теми, кто сам дает для этого уйму поводов.

– Почему ни один робот-пылесос не был украден российскими солдатами?

– Потому что они не знают, что оно такое.

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