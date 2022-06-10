Анекдот дня: российские солдаты и робот-пылесос

Доброе утро, мы из Одессы! А стало быть, не унываем несмотря ни на что, тем более что сегодня пятница, а значит совсем скоро долгожданные выходные. А там глядишь – и долгожданную нашу Победу не так уж и долго ждать… Так что верим, надеемся и держим кулачки за наших защитников!
А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает очередной забавный анекдот про рашистов, склонных к мародерству. Ведь грех не посмеяться над теми, кто сам дает для этого уйму поводов.
– Почему ни один робот-пылесос не был украден российскими солдатами?
– Потому что они не знают, что оно такое.
Еще анекдоты:
- Про российских солдат и коронавирус;
- С кем надо встретиться путину, чтобы закончилась война;
- Про одесские туалеты и российские ракеты;
- Путинский мародер и интернет;
- Что удивило пленного оккупанта в Украине.