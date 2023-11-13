Анекдот дня: кем работает жена Сёмы

Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на то, что враг пытается периодически строить нам козни, духом не падаем и свое дело спокойно делаем, верно? И на ЗСУ донатить, конечно же, не забываем.
Всех с началом новой трудовой недели. А чтобы понедельник начался легко и позитивно, читаем наш утренний одесский анекдот. И сегодня мы узнаем, какая важная и ответственная работа у жены Сёмы:
Сёма, твоя жена работает?
– Работает. Переводчицей.
– А где?
– В магазинах.
– Шо значит «в магазинах»?
– То и значит! Ходит по магазинам и переводит мои деньги.
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