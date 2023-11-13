Анекдот дня: кем работает жена Сёмы

Всех с началом новой трудовой недели. А чтобы понедельник начался легко и позитивно, читаем наш утренний одесский анекдот. И сегодня мы узнаем, какая важная и ответственная работа у жены Сёмы:

Сёма, твоя жена работает?

– Работает. Переводчицей.

– А где?

– В магазинах.

– Шо значит «в магазинах»?

– То и значит! Ходит по магазинам и переводит мои деньги.

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