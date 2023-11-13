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Анекдот дня: кем работает жена Сёмы

Анекдот дня: кем работает жена Сёмы

Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на то, что враг пытается периодически строить нам козни, духом не падаем и свое дело спокойно делаем, верно? И на ЗСУ донатить, конечно же, не забываем.

Всех с началом новой трудовой недели. А чтобы понедельник начался легко и позитивно, читаем наш утренний одесский анекдот. И сегодня мы узнаем, какая важная и ответственная работа у жены Сёмы:

Сёма, твоя жена работает?

– Работает. Переводчицей.

– А где?

– В магазинах.

– Шо значит «в магазинах»?

– То и значит! Ходит по магазинам и переводит мои деньги.

Как жена тратит деньги

Анекдот про Машу и деньги

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Редакция ПРОФИЛЬ

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