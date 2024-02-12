Анекдот дня: как школьник Моня сочинение писал

И сегодня давайте-ка заглянем в одесскую школу. Что у нас там сегодня? Никак, сочинение кто-то пишет?..

…В одесской школе ученики пишут сочинение на тему: «Если бы у меня был миллион, как бы я его потратил?». Когда до конца урока остается 10 минут, Моня Рабинович поднимает руку:

– Роза Марковна, а можно еще добавить 100 тысяч?..

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