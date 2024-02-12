Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как школьник Моня сочинение писал

Анекдот дня: как школьник Моня сочинение писал

Всех одесситов и не только с добрым утром – и тех, для кого это утро по-настоящему доброе, и тех, для кого понедельник, увы, день непростой… Но и тем, и другим не помешает прочитать наш сегодняшний одесский анекдот для поднятия настроения и зарядки позитивом на предстоящую рабочую неделю.

И сегодня давайте-ка заглянем в одесскую школу. Что у нас там сегодня? Никак, сочинение кто-то пишет?..

…В одесской школе ученики пишут сочинение на тему: «Если бы у меня был миллион, как бы я его потратил?». Когда до конца урока остается 10 минут, Моня Рабинович поднимает руку:

– Роза Марковна, а можно еще добавить 100 тысяч?..

Школьное сочинение, карикатура

Отца вызывают в школу, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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