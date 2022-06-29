Анекдот дня: почему нет фильмов-катастроф о разрушении москвы

Доброе утро, Одесса! Наступила середина недели. Враг устроил нам пытку бесконечными воздушными тревогами. А это признак того, что силы его на исходе. Мы же предлагаем вам анекдот дня в тему.
Ни в одном фильме-катастрофе не показывают гибель Москвы. Париж рушится постоянно, часто Лондон, регулярно Вашингтон, а Москва – никогда. А все потому, что фильмы-катастрофы должны зрителя пугать, а не радовать.
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