Анекдот дня: почему нет фильмов-катастроф о разрушении москвы

Анекдот дня: про грустную Цилю и находчивого Зяму Доброе утро, Одесса! Несмотря не непростое время и очень «нервенные» дни, давайте все же не будем терять бодрости духа: ведь рано или поздно все плохое в нашей жизни обязательно закончится. Так что держим кулачки за наших «котиков»-бойцов и верим в скорую Победу. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: на что сбирают деньги в Новой украинской школе? Доброе утро, мы из украинской Одессы! Рабочая неделя стартовала. Это значит, что мы стали еще ближе к победе и долгожданному миру. А прошлая неделя прошла не в пустую – украинцы собрали 600 млн. грн на покупку 4 «Байрактаров». ПОДРОБНЕЕ