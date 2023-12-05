Анекдот дня: Фима, Циля и отношения

Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом Всех с добрым утром понедельника! И да пусть окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай на одесской улице Утро доброе, Одесса! Этот воскресный день обещает быть достаточно теплым, более того, некоторые уверяют, что он будет последним теплым днем перед очередным существенным похолоданием… Так что грех такой возможностью не воспользоваться и не отправиться… Ну хотя бы просто прогуляться по улице! ПОДРОБНЕЕ

Водоемы Одесской области пополнили миллионами экземпляров разной рыбы В рамках кампании по зарыблению украинских водоемов 2023 года в водоемы Одесской и Хмельницкой областей выпустили более 6,7 млн экземпляров рыбы. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: где сегодня ужинает Абрам Ильич Доброе утро, дорогие одесситы! Суббота, утро, можно расслабиться и не спеша настроиться на короткий зимний день. А, чтобы он прошел продуктивно и позитивно, читайте традиционный утренний анекдот от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ