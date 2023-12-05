Анекдот дня: Фима, Циля и отношения

Доброе утро, дорогие одесситы! А утро сегодня морозное, свежее. Но несмотря на то, что вставать с кровати не очень хочется, сегодня только вторник, до Нового года еще 26 дней, а поэтому продолжаем делать то, что надо. «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот.
— Цилечка, ты что не хочешь быть со мной?
— Фима, ты таки должен меня завоевать!
— А шо, мирным путем уже никак?
Еще анекдоты:
- Фима, Рива и право выбора
- Как выгодно жениться
- Как Софа ищет нового мужчину
- Ефим Маркович и его отношения с котом