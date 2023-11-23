Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как правильно делить прибыль

Анекдот дня: как правильно делить прибыль

Доброе утро, одесситы! За окошком сегодня холодно — уже чувствуется первое дыхание зимы, которая не за горами. Утром не помешает согреться горячим чаем и как уж приступить к работе без традиционного утреннего анекдота от «Одесской жизни»:

— Значит так, Додик, прибыль будем делить 50/50.

— Но, Семен Маркович, я таки хочу 70!

— Ну хорошо, ты меня уговорил — 70/70!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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