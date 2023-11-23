Анекдот дня: как правильно делить прибыль

Анекдот дня: зачем Яша учит английский Доброе утро, одесситы! Пора просыпаться и несмотря на прогноз погоды, где синоптики нам рассказывают про дождь, нужно взбодриться и браться за работу — все-таки только среда и расслабляться рано. А «Одесская жизнь» предлагает порцию утреннего позитива: ПОДРОБНЕЕ

Одесская верблюдица обрела свою любовь Месяц назад к красавице верблюдице Кузе, проживающей в одесском Биопарке, приехал жених по имени Заурбек. И все это время длится их лав-стори. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про Рабиновича и борщ Доброе утро, одесситы! Редакция «Одесской жизни» желает всем хорошего настроения и продуктивного вторника. А также для поднятия настроения предлагает традиционный утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Софа деньги экономит Всем привет и с началом новой трудовой недели! И уже по традиции пожелаем: пусть она окажется во всех смыслах лучше и продуктивнее предыдущей. ПОДРОБНЕЕ