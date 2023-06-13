Анекдот дня: конкурс медвежатников и одесситы

Утро доброе, Одесса! Да, будем надеяться, что сегодня оно точно будет добрым, несмотря на пасмурную погоду и немного дождливую.
— Идёт международный конкурс медвежатников. Задача — за пять минут вскрыть мегазащищённый сейф с миллионом долларов внутри. Кто сможет — тот забирает деньги.
— Выходят американцы, жюри тушит свет, включает. Американцы справились с электронным замком, не вскрыли механический.
— Выходят итальянцы. Тушат свет, включают — те вскрыли механический, застряли на электронном.
— Выходят два джентльмена из Одессы. Жюри тушит свет, через пять минут свет включают… а он не включается.
— Из темноты доносится голос с характерным акцентом: «Изя! Ми только что взяли миллион долларов. ЗАЧЕМ ТЕБЕ ИХ ЛАМПОЧКИ?!»
Еще больше одесских анекдотов есть у нас:
- Как правильно делать чай своей половинке;
- Софа первый раз попробовала виски;
- Рабинович ест сало;
- Как скромный Изя подарки получал;
- О чем молится Роза Марковна перед воротами Привоза?