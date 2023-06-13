Анекдот дня: конкурс медвежатников и одесситы

Утро доброе, Одесса! Да, будем надеяться, что сегодня оно точно будет добрым, несмотря на пасмурную погоду и немного дождливую.

— Идёт международный конкурс медвежатников. Задача — за пять минут вскрыть мегазащищённый сейф с миллионом долларов внутри. Кто сможет — тот забирает деньги.

— Выходят американцы, жюри тушит свет, включает. Американцы справились с электронным замком, не вскрыли механический.

— Выходят итальянцы. Тушат свет, включают — те вскрыли механический, застряли на электронном.

— Выходят два джентльмена из Одессы. Жюри тушит свет, через пять минут свет включают… а он не включается.

— Из темноты доносится голос с характерным акцентом: «Изя! Ми только что взяли миллион долларов. ЗАЧЕМ ТЕБЕ ИХ ЛАМПОЧКИ?!»

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