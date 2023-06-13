Анекдот дня: конкурс ведмежатників та одесити

Доброго ранку, Одесо! Так, сподіватимемося, що сьогодні воно точно буде добрим, незважаючи на похмуру погоду та трохи дощову.
— Йде міжнародний конкурс ведмежатників. Завдання – за п’ять хвилин розкрити мегазахищений сейф з мільйоном доларів усередині. Хто зможе – той забирає гроші.
— Виходять американці, журі гасить світло, вмикає. Американці впоралися з електронним замком, не розкрили механічного.
– Виходять італійці. Тушать світло, включають – ті розкрили механічне, застрягли на електронному.
— Виходять два джентльмени з Одеси. Журі гасить світло, через п’ять хвилин світло вмикають… а воно не вмикається.
— З темряви долинає голос із характерним акцентом: “Ізя! Мі тільки-но взяли мільйон доларів. НАВІЩО ТЄБЄ ІХНІЄ ЛАМПОЧКИ?!”
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