Анекдот дня: когда закончится черная полоса

Анекдот дня: где лучше всего проводить отпуск Доброе пятничное утро, одесситы! Устали? Мечтаете о полноценном отпуске? Если кому-то из нас сейчас не доступен любимый вид отдыха, всегда есть беспроигрышный вариант. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: зачем Моня читает газеты Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя в самом разгаре, а, стало быть, заряд бодрости нам всем ох как необходим! Чтобы зарядиться хорошим настроением на весь день, прочтите анекдот от «Одесской жизни», улыбнитесь и поделитесь хорошим настроением с близкими. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что может Сема Доброе утро, Одесса и одесситы! Пусть сегодняшний день будет тихим и спокойным, держим строй, помогаем нашим защитникам и не даем никаких шансов врагу. А чтобы начать день на позитиве, ловите традиционную порцию юмора от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему грустит Моня Доброе утро, неунывающие одесситы! Предлагаем начать день с анекдота от «Одесской жизни», чтобы настроиться на позитивный и плодотворный вторник. ПОДРОБНЕЕ