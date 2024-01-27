Анекдот дня: когда закончится черная полоса

Привет, неунывающие одесситы! Хорошенько поработали, теперь можно и отдохнуть! «Одесская жизнь» дарит вам утреннюю порцию позитива. И желает мира и лада в ваших семьях, и чтобы в жизни каждого было больше белых полос.
— Натан Семенович, как вы считаете, черная полоса в моей жизни когда-нибудь закончится?
— Разумеется, вы же не вечный!
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