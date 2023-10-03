Анекдот дня: когда Рабиновича можно приглашать в гости?

Доброе утро, одесситы. Кажется, осень вступает в свои права — небо чаще становится серым, ветер уже не дышит теплом, утреннее солнце улыбается реже и позже. Но осень раскрасила яркими красками природу вокруг, чтоб мы не унывали после жаркого лета. А «Одесская жизнь» для поднятия настроения предлагает утренний анекдот.
— Фима, Ты слышал? Рабиновичу прописали строгую диету.
— Ну, Циля, зато теперь мы можем пригласить его на ужин.
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