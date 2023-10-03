Анекдот дня: коли Рабиновича можна запрошувати у гості?

Анекдот дня: Сарочка хоче на Мальдіви З доброго ранку понеділка, одесити! Сподіваємося, вихідні пройшли непогано, а якщо щось і не залагодилося, то наступного разу все неодмінно складеться як треба. Принаймні цього всім бажає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Муся та її кулінарна майстерність Ранок добрий, безжурна Одеса та бадьорі духів одесити! І знову ворогові неймется, і все-таки він так і норовить нас залякати, і поспати не дати, і «мопедами» дістати … Але ми не здаємося і не втрачаємо нашого неперевершеного почуття гумору. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Сара зустріла коханку чоловіка Доброго ранку, одесити! Довгоочікувана субота настала, вихідні тільки набирають чинності, настрій на піку. А щоб ще й посмішка була до вух, пропонуємо ранковий одеський анекдот: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: де в Одесі не треба знайомитись З доброго п’ятничного ранку, одесити! Пора заварювати каву і зробити ще один ривок цього трудового тижня. Ми за традицією заряджаємо вас позитивом та пропонуємо ранковий одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ