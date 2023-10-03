Анекдот дня: коли Рабиновича можна запрошувати у гості?

Доброго ранку, одесити. Здається, осінь вступає у свої права — небо частіше стає сірим, вітер уже не дихає теплом, ранкове сонце посміхається рідше і пізніше. Але осінь розфарбувала яскравими фарбами навколишню природу, щоб ми не сумували після спекотного літа. А “Одеське життя” для підняття настрою пропонує ранковий анекдот.
– Фіма, Ти чув? Рабиновичу прописали строгу дієту.
– Ну, Цілю, зате тепер ми можемо запросити його на вечерю.
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