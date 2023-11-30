Анекдот дня: почему брак Жоры и Софочки обречен

Доброе утро, неунывающие одесситы! Продолжаем рабочую неделю, постепенно приближаясь к долгожданным выходным. И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу.
— Роза Марковна, как вам свадьба Жоры и Софочки?
—Скажу, шо это ненадолго…
—Почему вы так решили?
—Я познакомилась и с мамой жениха, и с мамой невесты. Они совершенно не подходят друг другу!
Еще анекдоты:
- Анекдот дня: Изя, Софочка и посуда
- Анекдот дня: У Сёмы случилось озарение
- Анекдот дня: Софочка получила права
- Анекдот дня: когда Рабиновича можно приглашать в гости?