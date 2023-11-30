Анекдот дня: почему брак Жоры и Софочки обречен

Анекдот дня: что в Одессе делают с ворами Доброе утро, одесситы! Ну что – просыпаемся, с силами собираемся и вперед – к трудовым свершениям! А получить заряд бодрости в это ненастное утро поможет наш традиционный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Сарочке готовка надоела Привет, неунывающие одесситы и с началом новой трудовой недели! Надеемся, воскресенье все провели с пользой для души и тела, а хозяюшки наверняка порадовали своих домочадцев чем-то вкусненьким? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: где Циля пропадала весь вечер? Утро доброе, одесситы и все, кто считает себя таковыми! И пусть за окном ненастная погода, но воскресного настроения она же нам не испортит, верно? Ведь выходные продолжаются, а значит можно и выспаться как следует, и музыку хорошую послушать, и в гости к друзьям-знакомым наведаться. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: когда увидел жену с другим Доброе утро, одесситы! Выходные начались! Хоть у природы и нет плохой погоды, но сегодня погода предлагает остаться дома — выпить вдоволь чая с лимоном, начитаться любимых книг, пересмотреть все новинки фильмов… А начать предлагаем с традиционного утреннего анекдота: ПОДРОБНЕЕ