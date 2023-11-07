Анекдот дня: сколько лет стукнуло Саре?

Доброе утро, Одесса! Что-то осень разошлась и по утрам уже не только прохладно, но и сыро. Поэтому утренним чаем не столько бодримся, сколько греемся. А также получаем утреннюю порцию позитива от «Одесской жизни».
— Сарочка, с Днем рождения! И сколько Вам стукнуло?
— Когда я выходила замуж за Сему, мне было 20, а ему 40. То есть я в два раза моложе. Сейчас Семе 70, а мне, стало быть 35.
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