Анекдот дня: сколько лет стукнуло Саре?

Анекдот дня: как маленький Мойша мёд покупал Доброе утро, мы из Одессы! Всех с началом новой трудовой недели, и пусть она окажется хоть в чем-то, да лучше предыдущей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Моня у Софки прощения просил Утро доброе, не унывающие одесситы! В этот воскресный день пожелаем-ка мы вам не только отдохнуть как следует от трудовых будней, но и провести это время с пользой для души и тела. А уж как именно, решать вам. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему у Софы идеальная фигура? Доброе субботнее утро, Одесса! Погода сегодня обещает быть осенней по-настоящему. Поэтому стоит совершить прогулку в парк и насытиться красивыми и яркими красками, которые нам подарила эта осень. А утро начинаем с традиционного одесского анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Соломон Маркович ждал черный день Доброе утро, одесситы! Желаем в это пятничное утро бодрости и азарта закончить рабочую неделю на высоте. А также дарим утреннюю порцию позитива: ПОДРОБНЕЕ