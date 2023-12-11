Анекдот дня: яку претензію має Сара до Яші

Привіт, Одесо, і з початком нового трудового тижня! Але незважаючи на те, що до наступних вихідних ще аж цілий тиждень, не падатимемо духом, вірно? А найкращий спосіб зарядитися відмінним настроєм та почати день на позитиві – прочитати наш традиційний одеський анекдот.
І ще маємо вам сказати: ніколи не забувайте радувати своїх близьких і робити їм приємно, хоч би в дрібницях. Ось, герой нашого сьогоднішнього анекдоту про це, здається, забув:
Одеська родина:
– Яша, на могилку частіше квіти приносять, ніж ти мені…
– Сара, я не зрозумів! І що ти пропонуєш?!
У нас є інші анекдоти:
- Чому шлюб Жори та Софочки приречений;
- Чому Моня не дарує Цілі квіти?
- Скільки років стукнуло Сарі?
- Як Хаїм зрозумів , що Сара створена для нього;
- Кому призначений букет квітів від Борі?