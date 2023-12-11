Анекдот дня: яку претензію має Сара до Яші

І ще маємо вам сказати: ніколи не забувайте радувати своїх близьких і робити їм приємно, хоч би в дрібницях. Ось, герой нашого сьогоднішнього анекдоту про це, здається, забув:

Одеська родина:

– Яша, на могилку частіше квіти приносять, ніж ти мені…

– Сара, я не зрозумів! І що ти пропонуєш?!

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