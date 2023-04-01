Анекдот дня: как собака Розы Марковны соседям досаждает

Доброе утро, Одесса! Ну что – с субботним вас днем! Тем, у кого он выходной, желаем отдохнуть и отоспаться, а те, у кого суббота рабочая, сделают то же самое в воскресенье. И да не прервут ваш сладкий сон ни козни вражеские, ни зловредные питомцы соседские.

А сегодня мы снова «заглянем на огонек» к нашей старой знакомой Розе Марковне. Кстати, вы знали, что у нее есть домашний питомец?

– Роза Марковна, ваша собака выла всю ночь под нашим окном!

– Ничего страшного! Она днем выспится!

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