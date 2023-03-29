Анекдот дня: Ефим Маркович и его отношения с котом

Доброе утро, Одесса. Настоящий одессит умеет выстроить отношения не только с людьми, но даже с животными. Предлагаем вам один из рецептов.

— Софа! Прогони кота!

— Ефим Маркович, а почему же вы сами его не прогоните?

— А таки, зачем мне с ним портить отношения?

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