Анекдот дня: Ефим Маркович и его отношения с котом

Доброе утро, неунывающие одесситы! Да-да, понимаем: разгар рабочей недели, до выходных далековато (а до отпуска – и подавно), а работать иной раз так неохота… И денег как-то маломато… Ну прямо хоть в депрессию впадай! Но все же настоятельно советуем не делать этого: помним же – из любой неприятной ситуации всегда есть выход! И все «негаразды» – явление временное.
Одесситы, доброе утро! Надеемся, воскресный перевод часов на час вперед не сильно отразился на вашем настроении и самочувствии. Ну а если это действо все же вам не по душе, самое время посмеяться над ним.
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