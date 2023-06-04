Анекдот дня: как Сеня на мух охотился

Привет, неунывающие одесситы! С летним воскресным днем всех нас! Выходного спокойного, отдыха продуктивного.
Да, и всем-то хорошо лето, но есть у этой поры года и существенный изъян: надоедливые мухи… Но из любой ситуации есть выход, и это точно знает герой нашего сегодняшнего одесского анекдота:
– Сеня! Шо ты бегаешь как идиёт с той мухобойкой?
– Роза, не мешай мине. Я убил-таки пять мух… Три самца и две самки!
– Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
– А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две на телефоне…
Хотите больше анекдотов? Таки вам сюда:
- Роза хочет, а у Мони болит голова;
- Соня пояснила Яше, когда наступит лето;
- Сколько пива выпивает Рабинович?
- Люся пришла на пляж;
- Роза Марковна и секс по телефону.