Анекдот дня: как Сеня на мух охотился

Привет, неунывающие одесситы! С летним воскресным днем всех нас! Выходного спокойного, отдыха продуктивного.

Да, и всем-то хорошо лето, но есть у этой поры года и существенный изъян: надоедливые мухи… Но из любой ситуации есть выход, и это точно знает герой нашего сегодняшнего одесского анекдота:

– Сеня! Шо ты бегаешь как идиёт с той мухобойкой?

– Роза, не мешай мине. Я убил-таки пять мух… Три самца и две самки!

– Я тебя умоляю! Как ты узнал?!

– А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две на телефоне…

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