Анекдот дня: каким спортом занимается муж Сарочки?

Привет, одесситы! Воскресный день – повод выспаться, вкусняшками отъесться, любимых фильмов насмотреться, в общем, культурно отдохнуть и уделить время всяческим занятиям приятным и полезным, ну, например, любимому виду спорта.
И сегодня мы узнаем, какой любимый вид спорта у Додика, мужа Сарочки. Знаете такого?.. Странно, ведь это же известный чемпион… В общем, ловите наш традиционный анекдот и начинайте день на позитивной ноте:
– Сарочка, а правда, шо твой Додик известный спортсмен?
– Ой! Койкобежец! Чемпион за всю Одессу!
Еще больше анекдотов таки здесь:
- Как Фира Яковлевна с бессонницей боролась;
- Фима едет на курорт без жены;
- Яков Соломонович и его странные упражнения;
- Сарочка, Соломон и…;
- Как стать идеальным мужчиной.