Анекдот дня: почему поправилась Циля Марковна?

Доброе утро, одесситы! А вот уже и пятница. Надеемся, что вся ваша неделя была плодотворной и насыщенной. А чтоб уж и в пятницу не подкачать, для заряда позитивом мы делимся с вами традиционным утренним анекдотом.
Циля Марковна на приеме у диетолога:
— Доктор, с тех как я развелась с мужем, очень поправилась. Что мне делать?
— Циля Марковна, прекратите праздновать развод!
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