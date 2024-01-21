Анекдот дня: як розважаються в одеському дворику

Привіт, безжурні одесити! Недільний день, як відомо, – час відпочинку від праць праведних. Так що відпочиваємо з чистою (ну, сподіваємося) совістю і набираємось сил перед новим трудовим тижнем. Ну, і традиції нашої не зраджуємо і з анекдоту від «Одеського життя» ранок починаємо.
Так, відпочивати одесити таки вміють. Навіть діти. Не вірите? А давайте заглянемо в один із двориків на Молдаванці:
– Риво, я з тебе не можу, куди ти дивишся? Ти не бачиш, що твій шлімазл Ізя з цим босяком Рувимчиком влаштував у дворі з твого бустгальтера собі гойдалки?
– Ой, та нехай діти вже пограються, він на міні все одно маленький!
Ще більше анекдотів таки тут:
- Як правильно ставити дітей на ноги;
- Про материнську турботу;
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- Чому погладшала Циля Марківна?