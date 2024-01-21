Анекдот дня: як розважаються в одеському дворику

Так, відпочивати одесити таки вміють. Навіть діти. Не вірите? А давайте заглянемо в один із двориків на Молдаванці:

– Риво, я з тебе не можу, куди ти дивишся? Ти не бачиш, що твій шлімазл Ізя з цим босяком Рувимчиком влаштував у дворі з твого бустгальтера собі гойдалки?

– Ой, та нехай діти вже пограються, він на міні все одно маленький!

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