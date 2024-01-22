Анекдот дня: як Рабінович мільйонером став

І сьогодні ми дізнаємося, як наш старий знайомий одесит Рабінович таки примудрився стати не аби ким, а мільйонером:

– Рабіновичу, а як Ви стали мільйонером?

– Ой вей! Це все ж моя Сарочка.

– ???

– Міні було просто цікаво подивитися, коли їй таки вистачить?!

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