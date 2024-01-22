Анекдот дня: як Рабінович мільйонером став

Всім привіт! Сподіваємося, що вихідні ви провели таки з користю і готові до нових трудових звершень. А ми в свою чергу завжди готові радувати вас одеськими анекдотами заради підняття настрою та позитиву на майбутній день.
І сьогодні ми дізнаємося, як наш старий знайомий одесит Рабінович таки примудрився стати не аби ким, а мільйонером:
– Рабіновичу, а як Ви стали мільйонером?
– Ой вей! Це все ж моя Сарочка.
– ???
– Міні було просто цікаво подивитися, коли їй таки вистачить?!
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