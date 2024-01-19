Анекдот дня: як правильно ставити дітей на ноги

Доброго ранку, одесити! Кінець робочого тижня підкрався непомітно. Тому з бадьорим настроєм вирушаємо завершити цей тиждень на робочих місцях. А “Одеське життя” зарядить вас з ранку позитивом – читайте традиційний ранковий анекдот:
Як казала тітка Песя:
– Для того, щоб поставити дітей на ноги, таки треба зняти їх зі своєї шиї.
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