Анекдот дня: Абрам звонит сыну в Нью-Йорк

Доброе утро, Одесса! Ну вот – не успели мы и оглянуться, как уже и Новый год, да и прочие рождественские праздники не за горами. А Новый год, как известно – праздник семейный.

Но что же делать, если родители и дети волею судьбы оказались довольно далеко друг от друга? Как оказалось, для героя нашего сегодняшнего анекдота это вовсе не проблема:

Абрам звонит своему сыну Мойше, эмигрировавшему в Нью-Йорк:

– Сынок, я должен тебя огорчить, но мы с твоей мамой разводимся. 45 лет мучений – это для нас слишком!

– Папа, да ты что такое говоришь?! И это прямо перед праздниками!

– Мы так устали друг от друга, что больше не можем друг друга видеть! Только я хотел тебя еще попросить позвонить твоей сестре Саре в Чикаго и сообщить ей эту новость.

И тут же кладет трубку.

Вне себя от отчаяния, парень звонит сестре, которая этим известием тоже настолько поражена, что тут же звонит отцу:

– Папа, это Сара! Ну, скажи мне, что это неправда! Вы же не собираетесь разводиться, так? В любом случае не делайте ничего без нас с братом, пока мы не приедем! Ты меня понял?! Ничего!!!

И тут же кладет трубку.

Довольный Абрам поворачивается к жене и говорит:

– Ну что, Розочка, все прошло замечательно: они обязательно приедут к нам на праздники, причем еще и билеты сами себе купят!

Читайте другие наши анекдоты: