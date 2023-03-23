Анекдот дня: к кому пришел в гости Цукерман?

У одесского побережья снова появились дельфины (фото) В канун Всемирного дня воды, которой отмечается сегодня, 22 марта, в водах Северо-Западной части Черного моря, в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы», была замечена стая дельфинов-афалин. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: у Йосифа Моисеевича пропала кастрюля с борщом Доброе утро, одесситы! Сегодня пожалаем вам рабочего дня удачного, прибылей побольше, а убытков поменьше. И конечно же мы верим в нашу скорую Победу и по мере сил помогаем нашим защитникам. ПОДРОБНЕЕ

В электричках появилось объявление в одесском стиле о розыске путина (фотофакт) Стоило международному криминальному суду в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора владимира путина, как в тот же день в электричке Одесса-Раздельная уже висело объявления о розыске скрывающегося от правосудия путлера. ПОДРОБНЕЕ