Анекдот дня: к кому пришел в гости Цукерман?

Доброе утро, Одесса! А пожелаем-ка мы вам сегодня работы легкой, а дома атмосферы мирной, мужей-жен верных, а детей исключительно послушных, Да и вообще – «конфеток» от жизни садких да побольше!
А для утренней зарядки позитивом… Впрочем, сами уже знаете что:
Цукерман звонит в дверь. Открывает пятилетний мальчик.
– Додик, мама дома?
– Дома.
– Тогда держи конфетку. А папа дома?
– Дома.
– Тогда отдай конфетку.
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