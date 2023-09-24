Анекдот дня: як відвадити непроханих гостей

Всім привіт і з неділею! Сподіваємося, настрій зранку у вас добрий? І нехай не зіпсують його ні підступи ворожі ні гості непрохані.
А у кого настрій з ранку, що називається «нижче за плінтус», радимо почати день із кумедного одеського анекдоту, в чому із задоволенням допоможе «Одеське життя».
Ну, а про непроханих гостей ми не дарма заговорили. Давайте послухаємо пораду мудрого Абрама:
– Абрам, що робити? Порадь! До мене так часто їздять гості… Сил немає!
– Це раз плюнути: бідним позичіть по десятці, а у багатих попросіть позичити по сотні… Повірте, що й ті й інші обходитимуть вас десятою дорогою.
У нас є інші анекдоти:
- Коли після гостей залишився на душі осад;
- Як правильно давати милостиню;
- До кого прийшов у гості Цукерман?
- Тітка Бася прийшла в гості до Рабіновичів;
- Як Яша Рабінович салон зв’язку відвідав.