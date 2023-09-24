Анекдот дня: як відвадити непроханих гостей

Всім привіт і з неділею! Сподіваємося, настрій зранку у вас добрий? І нехай не зіпсують його ні підступи ворожі ні гості непрохані.

А у кого настрій з ранку, що називається «нижче за плінтус», радимо почати день із кумедного одеського анекдоту, в чому із задоволенням допоможе «Одеське життя».

Ну, а про непроханих гостей ми не дарма заговорили. Давайте послухаємо пораду мудрого Абрама:

– Абрам, що робити? Порадь! До мене так часто їздять гості… Сил немає!

– Це раз плюнути: бідним позичіть по десятці, а у багатих попросіть позичити по сотні… Повірте, що й ті й інші обходитимуть вас десятою дорогою.

У нас є інші анекдоти: