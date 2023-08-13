Анекдот дня: Яков Соломонович и его странные упражнения

Привет, одесситы, и с очередным нас всех воскресным днем! Понемногу просыпаемся и, прежде чем бежать за дозой кофе, не забываем сделать утреннюю зарядку! Это для бодрости тела. А для бодрости духа рекомендуем начинать день с нашего традиционного одесского анекдота:
Одесская больница. На приеме пожилой еврей Яков Соломонович:
– Доктор, когда я нагибаюся, вытягиваю униз руки, подымаю одну ногу, опускаю, подымаю таки вторую, опускаю, разгибаюся и подымаю руки до пояса, одновременно слегка подпрыгивая, у меня таки появляется сильная боль в спине.
– Зачем же вы проделываете такие сложные упражнения в вашем возрасте, Яков Соломонович?
– А как я, по-вашему, должен надевать бруки?
Еще больше одесских анекдотов таки здесь:
- Моне объяснили, что такое старость;
- Как правильно делать заливную рыбу;
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- Что делать, если жена ушла к соседу?