Анекдот дня: как жизнь у Зиновия Абрамовича?

Анекдот дня про одесского бармена Доброе утро, одесситы! За окошком сегодня не уютно, вставать с теплой постели не хочется, но надо — рабочая неделя в разгаре. Согреваемся горячим чаем и приступаем к работе с традиционным анекдотом от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Абрам расстался с Фирой Доброе утро, Одесса! В ближайшее время нас ждут рабочие будни и серая декабрьская погода. Но не унываем, настраиваемся на позитив, а быстро взбодриться с утра поможет чашка ароматного кофе и анекдот от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как-то на Привозе Доброе утро, дорогие одесситы! Сегодня в разгар рабочей недели собираем с силами, чтобы как следует подготовиться к зимним праздникам. До Нового года еще 19 дней, хлопот много: купить подарки родным, продумать меню, избавить свое жилье от ненужного хлама. А для позитивного настроя «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какую претензию имеет Сара к Яше Привет, Одесса, и с началом новой трудовой недели! Но несмотря на то, что до следующих выходных еще аж целая неделя, не будем падать духом, верно? А лучший способ зарядиться отличным настроением и начать день на позитиве – прочитать наш традиционный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ