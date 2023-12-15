Анекдот дня: как жизнь у Зиновия Абрамовича?

Доброе пятничное утро, одесситы! Новогодние праздники не за горами, а до зарплаты кому-то еще далековато и приходится экономить. Но в любой неприятной ситуации есть обратная сторона, смотря как посмотреть. Давайте брать пример с героя нашего сегодняшнего одесского анекдота:
— Здравствуйте, Зиновий Абрамович! Как жизнь?
— На жизнь, конечно, не хватает. Но похороны, слава Богу, нам тоже не по карману.
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