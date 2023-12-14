Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня про одесского бармена

Анекдот дня про одесского бармена

Доброе утро, одесситы! За окошком сегодня не уютно, вставать с теплой постели не хочется, но надо — рабочая неделя в разгаре. Согреваемся горячим чаем и приступаем к работе с традиционным анекдотом от «Одесской жизни».

В Одессе бармена спросили:
— Хаим, чего ты не доливаешь?
— Я стар и плохо вижу.
— Тогда почему ты не переливаешь?
— Я же не слепой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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