Анекдот дня: як Ізя їсть вареники

Всім привіт і, можна сказати, зі святом, з новим (якщо можна так сказати) Різдвом! Адже як би там не було, а чим більше свят, тим краще, правда? А для ще більш святкового настрою ось вам трохи одеського гумору.
Так, у кого сьогодні Різдво, у того вчора був Святвечір. А одна з головних страв цього вечора яка? Вареники! А як любить їх герой нашого сьогоднішнього анекдоту!..
– Ізечка! По два вареники на вилку таки некультурно.
– А шо робити, Розо Мойсіївно, по три можна подавитися!!!
Мало одного анекдоту? У нас є ще:
- Що можна їсти на дієті?
- Про одеського бармена;
- Про Рабиновича та борщ;
- Як Ізя з тещого стосунки налагоджував;
- Як в Одесі в гості звуть.