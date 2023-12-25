Анекдот дня: як Ізя їсть вареники

Так, у кого сьогодні Різдво, у того вчора був Святвечір. А одна з головних страв цього вечора яка? Вареники! А як любить їх герой нашого сьогоднішнього анекдоту!..

– Ізечка! По два вареники на вилку таки некультурно.

– А шо робити, Розо Мойсіївно, по три можна подавитися!!!

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