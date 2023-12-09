Анекдот дня: Изенька и новогодние подарки

Да, один праздник уже позади. Признавайтесь: все детишек порадовали? А если нет, то еще наверняка будет шанс положить кое-что под ёлочку… Только вот что именно, иной раз надо очень сильно подумать! Почему? А вот об этом наш сегодняшний анекдот:

– Ну что – понравились вашему сынишке подарки?

– Ой… Разбил Изенька все подарки… И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке…

– И мой подарок разбил?

– Да нет, Моня, ваш молоточек целый!..

Вам мало одного анекдота? Это легко исправить: