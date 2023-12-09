Анекдот дня: Изенька и новогодние подарки

Утро доброе, Одесса! И пусть сегодняшняя суббота может оказаться не очень погожим днем, настроения нам это не испортит, верно? Ведь еще немного, еще чуть-чуть – и нас ждут новогодние праздники!
Да, один праздник уже позади. Признавайтесь: все детишек порадовали? А если нет, то еще наверняка будет шанс положить кое-что под ёлочку… Только вот что именно, иной раз надо очень сильно подумать! Почему? А вот об этом наш сегодняшний анекдот:
– Ну что – понравились вашему сынишке подарки?
– Ой… Разбил Изенька все подарки… И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке…
– И мой подарок разбил?
– Да нет, Моня, ваш молоточек целый!..
Вам мало одного анекдота? Это легко исправить:
- Что делают с детьми в садике;
- Как маленький Мойша мёд покупал;
- Еврейская бабушка поспорила с внуком;
- Что одесские школьники знают про дождь;
- Какой подарок хочет Изя на День рождения?