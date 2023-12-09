Анекдот дня: Ізенька та новорічні подарунки

Так, одне свято вже позаду. Зізнайтеся: усі дітлахів порадували? А якщо ні, то ще напевно буде шанс покласти дещо під ялинку… Тільки ось що саме, іноді треба дуже сильно подумати! Чому? А ось про це наш сьогоднішній анекдот:

– Ну що – сподобалися вашому синочку подарунки?

– Ой… Розбив Ізенька всі подарунки… І машинку, і танк, і ялинку розбив, і всі іграшки на ялинці…

– І мій подарунок розбив?

– Та ні, Моню, ваш молоточок цілий!..

Вам мало одного анекдоту? Це легко виправити: