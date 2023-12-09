Анекдот дня: Ізенька та новорічні подарунки

Доброго ранку, Одесо! І нехай сьогоднішня субота може виявитися не дуже погожим днем, настрою нам це не зіпсує, правда? Адже ще трохи – і на нас чекають новорічні свята!
Так, одне свято вже позаду. Зізнайтеся: усі дітлахів порадували? А якщо ні, то ще напевно буде шанс покласти дещо під ялинку… Тільки ось що саме, іноді треба дуже сильно подумати! Чому? А ось про це наш сьогоднішній анекдот:
– Ну що – сподобалися вашому синочку подарунки?
– Ой… Розбив Ізенька всі подарунки… І машинку, і танк, і ялинку розбив, і всі іграшки на ялинці…
– І мій подарунок розбив?
– Та ні, Моню, ваш молоточок цілий!..
Вам мало одного анекдоту? Це легко виправити:
- Що роблять з дітьми в садочку;
- Як маленький Мойша мед купував;
- Єврейська бабуся посперечалася з онуком;
- Що одеські школярі знають про дощ;
- Який подарунок хоче Ізя на День народження?