Анекдот дня: Хаим и публичный дом на Дерибасовской

Доброе утро, одесситы! Сегодня воскресенье, а значит можно подольше поспать, сытнее позавтракать, провести больше времени с близкими и выбраться погулять, хотя бы на нашу славную Дерибасовскую… А еще зарядиться позитивом, прочитав наш утренний анекдот.

Сегодня мы опять-таки отвлечемся хоть на время от политики и узнаем, какой забавный случай произошел с Хаимом, любителем блондинок и «халявы».

…Идет Хаим по Дерибасовской. Видит табличку: «Публичный дом». Заходит. Там две двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам. Там тоже две двери: «Платно» и «Бесплатно». Он, естественно, зашел туда, где бесплатно… И вышел обратно на Дерибасовскую.

Еще больше анекдотов: