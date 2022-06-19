Анекдот дня: бабник Фима и неунывающая Софочка

Доброе утро, Одесса! Ну вот и дожили мы до воскресенья – дня… ну, если не веселья, то отдыха, «расслабона» и вкусняшек. И без воздушных тревог желательно. По крайней мере, этого желает всем «Одесская жизнь».

А для утренней зарядки позитивом предлагаем вашему вниманию очередной забавный одесский анекдот. Отвлечемся ненадолго от политики?

– Софочка, вы таки знаете, что ваш Фима бегает за молоденькими девушками?

– Ой, не делайте мне нервы! Моя собака бегает за машинами, но это не значит, что если она догонит, то сядет за руль.

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