Анекдот дня: бабник Фима и неунывающая Софочка

Доброе утро, Одесса! Ну вот и дожили мы до воскресенья – дня… ну, если не веселья, то отдыха, «расслабона» и вкусняшек. И без воздушных тревог желательно. По крайней мере, этого желает всем «Одесская жизнь».
А для утренней зарядки позитивом предлагаем вашему вниманию очередной забавный одесский анекдот. Отвлечемся ненадолго от политики?
– Софочка, вы таки знаете, что ваш Фима бегает за молоденькими девушками?
– Ой, не делайте мне нервы! Моя собака бегает за машинами, но это не значит, что если она догонит, то сядет за руль.
Еще больше анекдотов:
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