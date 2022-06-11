Анекдот дня: как Семён Маркович на стриптиз ходил

Всем привет! Ну, вот и дожили мы до выходных, а значит можно немного расслабиться (и по возможности не думать о плохом… Если сигналы воздушной тревоги не помешают, конечно, но ведь мы надеемся на лучшее, не так ли?).

«Одесская жизнь» предлагает начать этот субботний день с хорошим настроением. А что еще может так поднять настроение, как забавный одесский анекдот?

И сегодня мы узнаем, как провел свой досуг предприимчивый Семён Маркович.

В Одессе:

– Семён Маркович, говорят, вы были в стриптизе?

– Ой, Яша! Таки да! 50 долларов в бикини девочке положил, 100 евро вытащил. И отдохнул, и заработал!

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