Анекдот дня: как Семён Маркович на стриптиз ходил

Всем привет! Ну, вот и дожили мы до выходных, а значит можно немного расслабиться (и по возможности не думать о плохом… Если сигналы воздушной тревоги не помешают, конечно, но ведь мы надеемся на лучшее, не так ли?).
«Одесская жизнь» предлагает начать этот субботний день с хорошим настроением. А что еще может так поднять настроение, как забавный одесский анекдот?
И сегодня мы узнаем, как провел свой досуг предприимчивый Семён Маркович.
В Одессе:
– Семён Маркович, говорят, вы были в стриптизе?
– Ой, Яша! Таки да! 50 долларов в бикини девочке положил, 100 евро вытащил. И отдохнул, и заработал!
Еще больше одесских анекдотов:
- О чем мечтает Роза Марковна?
- Беседуют две одесситки;
- Сёма хочет в зоопарк;
- Про Монину тещу и джинсы;
- Про Семёна Марковича и детектор лжи.