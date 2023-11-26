Анекдот дня: где Циля пропадала весь вечер?

И, конечно же, не забывайте о доброй традиции: начинайте день с нашего одесского анекдота. И сегодня мы узнаем, где же пропадала наша знакомая одесситка Циля:

– Циля! Де Ви пропадали вчера весь вечер?

– Ой, засиделась у Трахтенбергов и весь вечер играла у них на рояле!

– И я тоже всегда не любила эту семью!..

Еще больше анекдотов таки есть у нас: