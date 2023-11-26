Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: где Циля пропадала весь вечер?

Анекдот дня: где Циля пропадала весь вечер?

Утро доброе, одесситы и все, кто считает себя таковыми! И пусть за окном ненастная погода, но воскресного настроения она же нам не испортит, верно? Ведь выходные продолжаются, а значит можно и выспаться как следует, и музыку хорошую послушать, и в гости к друзьям-знакомым наведаться.

И, конечно же, не забывайте о доброй традиции: начинайте день с нашего одесского анекдота. И сегодня мы узнаем, где же пропадала наша знакомая одесситка Циля:

– Циля! Де Ви пропадали вчера весь вечер?

– Ой, засиделась у Трахтенбергов и весь вечер играла у них на рояле!

– И я тоже всегда не любила эту семью!..

Игра на фортепиано

Занятия музыкой

Еще больше анекдотов таки есть у нас:

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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