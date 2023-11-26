Анекдот дня: где Циля пропадала весь вечер?

Утро доброе, одесситы и все, кто считает себя таковыми! И пусть за окном ненастная погода, но воскресного настроения она же нам не испортит, верно? Ведь выходные продолжаются, а значит можно и выспаться как следует, и музыку хорошую послушать, и в гости к друзьям-знакомым наведаться.
И, конечно же, не забывайте о доброй традиции: начинайте день с нашего одесского анекдота. И сегодня мы узнаем, где же пропадала наша знакомая одесситка Циля:
– Циля! Де Ви пропадали вчера весь вечер?
– Ой, засиделась у Трахтенбергов и весь вечер играла у них на рояле!
– И я тоже всегда не любила эту семью!..
Еще больше анекдотов таки есть у нас:
- Про Розу, Сару и платье;
- Почему Моня не дарит Циле цветы?
- Как отвадить незваных гостей;
- Как Циля и Софа делятся кулинарными рецептами;
- Тетя Бася пришла в гости к Рабиновичам.