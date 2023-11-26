Анекдот дня: де Ціля пропадала весь вечір?

Ранок добрий, одесити і всі, хто вважає себе такими! І нехай за вікном негода, але недільного настрою вона ж нам не зіпсує, вірно? Адже вихідні тривають, а отже можна і виспатися як слід, і хорошу музику послухати, і в гості до друзів-знайомих навідатися.
І, звичайно ж, не забувайте про добру традицію: починайте день із нашого одеського анекдоту. І сьогодні ми дізнаємося, де ж пропадала наша знайома одеситка Ціля:
– Цілю! Де Ви пропадали вчора весь вечір?
– Ой, засиділася у Трахтенбергів і весь вечір грала у них на роялі!
– І я теж не любила цю сім’ю!..
Ще більше анекдотів є у нас:
- Про Розу, Сару та сукню;
- Чому Моня не дарує Цілі квіти?
- Як відвадити непроханих гостей;
- Як Ціля та Софа діляться кулінарними рецептами;
- Тітка Бася прийшла в гості до Рабіновичів.