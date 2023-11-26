Анекдот дня: де Ціля пропадала весь вечір?

І, звичайно ж, не забувайте про добру традицію: починайте день із нашого одеського анекдоту. І сьогодні ми дізнаємося, де ж пропадала наша знайома одеситка Ціля:

– Цілю! Де Ви пропадали вчора весь вечір?

– Ой, засиділася у Трахтенбергів і весь вечір грала у них на роялі!

– І я теж не любила цю сім’ю!..

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