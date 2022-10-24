Анекдот дня: евреи и белый пароход

Доброе утро, Одесса! Обычно считается, что «понедельник – день тяжелый». Но «Одесская жизнь» желает всем, чтобы этот понедельник оказался для вас не только легким, но и удачным и плодотворным днем!

А чтобы набираться сил перед новой трудовой неделей было приятнее, вот вам наш утренний одесский анекдот:

Бригада евреев выиграла тендер по покраске парохода.

Приходят в Одесское пароходство, подписывают договор, им оплачивают аванс, они уходят. Приходят через неделю показывать работу. Ну, вроде все сделано, как надо – пароход весь белый, красивый, в общем как новенький…

Подписали Акт выполненных работ, оплатили им оставшуюся сумму, после чего евреи благополучно ушли.

Спустя некоторое время пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там – вся сторона ржавая, черная и без единого белого пятна.

Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира евреев, привели к пароходу и говорят ему:

– Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!

– Та что вы такое говорите? У нас всё по договору!

Стали читать договор.

– Та вот, здесь же написано: «Бригада евреев», с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, договорились покрасить пароход…

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Карикатуры Евгения Крана и Сергея Корсуна