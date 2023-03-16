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Анекдот дня: Циля хочет соблазнить мужа подруги

Анекдот дня: Циля хочет соблазнить мужа подруги

Доброе утро, никогда не унывающие одесситы! А пожелаем-ка мы вам в этот день тревог поменьше, а успехов во всех делах побольше, заработков немалых, мужей-жен верных и друзей-подруг не «заклятых».

А еще сегодня мы узнаем, как обстоят дела у двух одесских подружек:

– Сарочка, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?

– Нет, Циля.

– Значит, мы станем врагами?

– Нет, Циля.

– А что тогда?

– Таки мы будем квиты…

Две подруги и мелкий муж

Встреча двух подруг

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Редакция ПРОФИЛЬ

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