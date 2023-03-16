Анекдот дня: Циля хочет соблазнить мужа подруги

Доброе утро, никогда не унывающие одесситы! А пожелаем-ка мы вам в этот день тревог поменьше, а успехов во всех делах побольше, заработков немалых, мужей-жен верных и друзей-подруг не «заклятых».
А еще сегодня мы узнаем, как обстоят дела у двух одесских подружек:
– Сарочка, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?
– Нет, Циля.
– Значит, мы станем врагами?
– Нет, Циля.
– А что тогда?
– Таки мы будем квиты…
Хотите больше анекдотов? Их есть у нас:
- Что делать если муж пошел налево?
- Какие недостатки есть у Сары;
- Что вы знаете о женской верности?
- Одесская бабушка и чувство вины.