Анекдот дня: случай на Французском бульваре в Одессе

Доброе утро, Одесса! Ну вот и он – долгожданный воскресный день! День ничегонеделания, отсыпания, вкусняшек и… возможно, прогулок если не по Дерибасовской, то по Французскому бульвару и, как знать, интересных знакомств?
В Одессе на Французском бульваре:
– Мужчина, почему вы так странно на меня смотрите и все время молчите? Вы что, немой?!
– Я ваш, мадам! Исключительно ваш!
Хотите больше анекдотов?
- Как Яша Рабинович салон связи посетил;
- Что должно настораживать настоящего мужчину;
- В одесском трамвае дама истошно зовет врача;
- Что посоветовала Фирочка подруге на выданье?