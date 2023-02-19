Анекдот дня: случай на Французском бульваре в Одессе

Доброе утро, Одесса! Ну вот и он – долгожданный воскресный день! День ничегонеделания, отсыпания, вкусняшек и… возможно, прогулок если не по Дерибасовской, то по Французскому бульвару и, как знать, интересных знакомств?

В Одессе на Французском бульваре:

– Мужчина, почему вы так странно на меня смотрите и все время молчите? Вы что, немой?!

– Я ваш, мадам! Исключительно ваш!

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