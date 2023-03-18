Анекдот дня: что говорила бабушка Циля внучке Розочке, переживающей развод

Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Сегодня мы посоветуем вам всем не забывать, что в любой, казалось бы, неприятной или безнадежной ситуации всегда можно отыскать и положительные моменты. Проще говоря, все, что ни делается – к лучшему!

Вот, взять хотя бы, например, развод… Давайте узнаем, что думает об этом мудрая бабушка Циля:

– Знаешь, Фирочка, каждый раз, когда я разводилась, моя бабушка Циля говорила: «Розочка, не волнуйся! Женщина не спирт, разведённая слабее не становится!»

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