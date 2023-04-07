Анекдот дня: Абрам, Сара, любовник и доктор

Доброе пятничное утро, одесситы. Еще чуть-чуть, и можно будет заняться чем-то кроме работы. Ведь впереди пятничный вечер и два выходных. А пока, перед работой, предлагаем улыбнуться.

Доктор, прихожу я домой, а моя Сарочка с любовником! Я к ним, а Сарочка говорит:

«Абрам, ты же интеллигентный человек, иди на кухню, випей кофа, успокойся!».

— Ну и шо?

— Прихожу я назавтра домой, а моя Сарочка с другим любовником! Я к ним, а Сарочка говорит:

«Абрам, ты же интеллигентный человек, иди на кухню, випей ещё кофа, успокойся!».

— Ну и шо?

— Доктор, так я интересуюсь, и не вредно мине столько кофе?

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