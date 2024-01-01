Анекдот дня: что подарила Циля Моне на Новый год

Ну что, дождались, одесситы?! Вот он – 2024-й, собственной персоной к нам пожаловал! И будем-таки надеяться, что все наши мечты и пожелания в этом году уж точно сбудутся. И несмотря на все вражеские козни, давайте не будем унывать и терять бодрость духа. И тогда уж точно нас будет не одолеть. И поэтому и в новом году мы продолжаем старую добрую традицию – начинать день с одесского анекдота.
Признавайтесь: все сделали новогодние подарки своим близким и любимым? Вот и герои нашего сегодняшнего анекдота друг друга вниманием не обошли:
– Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?
– Шубу.
– Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
– Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!
Еще больше анекдотов есть у нас:
- Как в Одессе искусственную елку отдавали;
- Изенька и новогодние подарки;
- Мама, Циля и деньги;
- Девочка говорит маме, что елка горит;
- Новогоднее желание Рабиновича.