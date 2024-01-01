Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что подарила Циля Моне на Новый год

Анекдот дня: что подарила Циля Моне на Новый год

Ну что, дождались, одесситы?! Вот он – 2024-й, собственной персоной к нам пожаловал! И будем-таки надеяться, что все наши мечты и пожелания в этом году уж точно сбудутся. И несмотря на все вражеские козни, давайте не будем унывать и терять бодрость духа. И тогда уж точно нас будет не одолеть. И поэтому и в новом году мы продолжаем старую добрую традицию – начинать день с одесского анекдота.

Признавайтесь: все сделали новогодние подарки своим близким и любимым? Вот и герои нашего сегодняшнего анекдота друг друга вниманием не обошли:

– Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?

– Шубу.

– Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?

– Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!

Жена получила в подарок шубу

Необычный новогодний подарок

Еще больше анекдотов есть у нас:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: про тайну Рабиновича
    Анекдот дня: про тайну Рабиновича

    С последним днем уходящего года, одесситы! Предпраздничное настроение, мягко говоря, не очень. Наши соседи продолжают террор, сея ужас и панику. «Одесская жизнь» взяла на себя смелость немного разбавить серые мысли традиционным утренним анекдотом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: про материнскую заботу
    Анекдот дня: про материнскую заботу

    Всех с добрым утром! Пора просыпаться, взбодриться и браться за работу с мыслью, что уже наконец пятница, а впереди Новый год. «Одесская жизнь» желает мира и благополучия в ваших семьях и предлагает порцию утреннего позитива:

    А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: в какую примету верит Мойша
    Анекдот дня: в какую примету верит Мойша

    Доброе утро, одесситы! Все верят в те или иные приметы. Например, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому продолжаем готовиться к праздникам — осталось каких-то три дня. А в какие приметы верите Вы?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как нужно торговать на Привозе
    Анекдот дня: как нужно торговать на Привозе

    Доброе утро, одесситы! Главное на Новый год — это, конечно, накрыть стол. Вот только придерживаться традиции становится все сложнее, ведь цены не стоят на месте. Особенно это ощущается перед праздниками. Но в Одессе умеют продать любой товар. Об этом — наш традиционный утренний анекдот.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: почему не спит ребенок Бори
    Анекдот дня: почему не спит ребенок Бори

    Доброе утро, одесситы! Еще пять дней – и встречаем самый яркий праздник! Вы уже выбрали подарки детям? Помните, что новогодние праздники для наших чад — это настоящие чудо и ожидания у них о-о-очень большие!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить