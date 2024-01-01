Анекдот дня: що подарувала Циля Моне на Новий рік

Визнайте: усі зробили новорічні подарунки своїм близьким та коханим? Ось і герої нашого сьогоднішнього анекдоту один одного увагою не оминули:

– Моня, і що ти подарував своїй Цілі на Новий рік?

– Шубу.

– Ти скажи! А вона тобі що подарувала?

– Як завжди… Ще один найкращий рік свого життя!

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