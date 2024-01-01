Анекдот дня: що подарувала Циля Моне на Новий рік

Ну що, дочекалися, одесити? Ось він – 2024-й, своєю персоною до нас завітав! І сподіватимемося, що всі наші мрії і побажання цього року точно збудуться. І незважаючи на всі ворожі підступи, давайте не будемо сумувати і втрачати бадьорість духу. І тоді вже точно нас не здолатиме. І тому й у новому році ми продовжуємо стару добру традицію – розпочинати день із одеського анекдоту.
Визнайте: усі зробили новорічні подарунки своїм близьким та коханим? Ось і герої нашого сьогоднішнього анекдоту один одного увагою не оминули:
– Моня, і що ти подарував своїй Цілі на Новий рік?
– Шубу.
– Ти скажи! А вона тобі що подарувала?
– Як завжди… Ще один найкращий рік свого життя!
Ще більше анекдотів є у нас:
- Як в Одесі штучну ялинку віддавали;
- Изенька і новорічні подарунки;
- Мама, Ціля та гроші;
- Дівчинка каже мамі, що ялинка горить;
- Новорічне бажання Рабіновича.