Анекдот дня: девочка говорит маме, что елка горит

Утро доброе, одесситы! Тут у нас и праздники продолжаются, и энергетики ну не на шутку нас балуют, а ВСУ неслабо орков бьют… Так что жизнь все же хороша.

Но что бы она таковой и оставалась, не следует забывать о правилах безопасности, например, противопожарной. А то ведь гирлянды елочные тоже «балуются» иногда… И вот об этом наш сегодняшний утренний анекдот:

Девочка из гостиной зовет мать:

– Мама, быстрее беги сюда, елка сильно загорелась!

– Милая, ну что ты! Она не загорелась, а засияла.

– Хорошо мам! Но ты все равно сюда иди, уже диван сияет!

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