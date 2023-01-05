Анекдот дня: девочка говорит маме, что елка горит

Утро доброе, одесситы! Тут у нас и праздники продолжаются, и энергетики ну не на шутку нас балуют, а ВСУ неслабо орков бьют… Так что жизнь все же хороша.
Но что бы она таковой и оставалась, не следует забывать о правилах безопасности, например, противопожарной. А то ведь гирлянды елочные тоже «балуются» иногда… И вот об этом наш сегодняшний утренний анекдот:
Девочка из гостиной зовет мать:
– Мама, быстрее беги сюда, елка сильно загорелась!
– Милая, ну что ты! Она не загорелась, а засияла.
– Хорошо мам! Но ты все равно сюда иди, уже диван сияет!
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