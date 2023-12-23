Анекдот дня: как в Одессе искусственную елку отдавали

Анекдот дня: как в Одессе ищут пропавших собак Доброе пятничное утро, одесситы! Желаем всем хорошего настроения в эту пятницу. Ведь это последний день рабочей неделе. Погода нас особо сегодня не порадует, как обещали синоптики. Но мы попробуем поднять настроение утренним анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Соломон Маркович ходит к сыну в школу Доброе утро, одесситы! Поскольку это последняя неделя этого полугодия в школе и уже даже ее предпоследний день, как не вспомнить каждому из нас как это полугодие прошло для взрослых — родителей, бабушек и дедушек школьников. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: когда на Привозе не говорят цену на мясо Доброе утро, одесситы! Чем ближе новогодние праздники, тем чаще мысли обращаются к рынкам и магазинам. У нас даже утренний анекдот на тему покупки мяса, ведь скоро праздники. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про цены на бензин Доброе утро, одесситы! До Нового года остается времени всего-ничего, пора делать запасы, чтобы в праздничные дни не покупать все по завышенным ценам и не попасть в историю как герой нашего утреннего анекдота. ПОДРОБНЕЕ