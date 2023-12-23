Анекдот дня: как в Одессе искусственную елку отдавали

Доброе утро, одесситы! Всех с началом предпраздничных выходных. Новогодние праздники на носу, в домах пахнет хвоей и мандаринами, дух Рождества уже совсем рядом. И сегодня наш утренний анекдот про предпраздничную суету:
Объявление в одесском трамвае:
Отдам елку искусственную, сборную.
В комплекте:
- палка с крестовиной — 1 шт.,
- ветки, которые крепятся на палки — 20 шт.,
- иголки, которые крепятся на ветки — 3 683 593 шт.,
- клей для приклеивания иголок — 15 литров.
Кто-нибудь, заберите ее, ради бога.
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