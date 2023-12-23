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Анекдот дня: как в Одессе искусственную елку отдавали

Анекдот дня: как в Одессе искусственную елку отдавали

Доброе утро, одесситы! Всех с началом предпраздничных выходных. Новогодние праздники на носу, в домах пахнет хвоей и мандаринами, дух Рождества уже совсем рядом. И сегодня наш утренний анекдот про предпраздничную суету:

Объявление в одесском трамвае:

Отдам елку искусственную, сборную. 

В комплекте:

  • палка с крестовиной — 1 шт.,
  • ветки, которые крепятся на палки — 20 шт.,
  • иголки, которые крепятся на ветки — 3 683 593 шт.,
  • клей для приклеивания иголок — 15 литров. 

Кто-нибудь, заберите ее, ради бога.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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