Анекдот дня: Яша и черная икра

Доброе утро, несломленные (надеемся на это) одесситы! «Одесская жизнь» призывает вас не забывать о том, что, несмотря на все выпавшие на нашу долю невзгоды, терять бодрости духа никогда не надо. Ведь все неприятности рано или поздно закончатся: и война завершится нашей общей победой, и свет в наших домах обязательно появится, и вода, и тепло, и еда в холодильнике… И даже красная и черная икра!
Яша в гостях уплетает ложкой черную икру.
– Яша, это, между прочим, не каша…
– О чем вы говорите, никакого сравнения!
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