Анекдот дня: Яша и черная икра

Доброе утро, несломленные (надеемся на это) одесситы! «Одесская жизнь» призывает вас не забывать о том, что, несмотря на все выпавшие на нашу долю невзгоды, терять бодрости духа никогда не надо. Ведь все неприятности рано или поздно закончатся: и война завершится нашей общей победой, и свет в наших домах обязательно появится, и вода, и тепло, и еда в холодильнике… И даже красная и черная икра!